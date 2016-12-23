Путин и Нетаньяху обсудили взаимодействие в борьбе с терроризмом

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили борьбу с терроризмом. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Продолжен обмен мнениями по текущей ситуации в Ближневосточном регионе. Подтверждена готовность к дальнейшему активному взаимодействию в области борьбы с терроризмом», — отмечается в коротком сообщении.

При этом подчеркивается, что телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

Ранее Нетаньяху рассказал о договоренности с Путиным по Сирии.

Gazeta.ru