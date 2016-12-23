Полиция Московского района расследует похищение человека с целью выкупа.

Как стало известно «Фонтанке», сегодня, 23 декабря, в полицию обратился 28-летний гражданин Азербайджана.

Он приехал в Петербург из Тамбовской области на «Ладе Приора» к своей знакомой, но при встрече был насильно усажен в черный Porsche Cayenne.

Трое малознакомых мужчин катали похищенного по городу и требовали 1 млн рублей (1 доллар - 60.86 рубля).

На улице Типанова ему удалось вырваться, несмотря на ножевые ранения на лице и шее.

Пострадавший госпитализирован. Полиция ищет Cayenne.

А.А.