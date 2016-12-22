В сети появилось видео с авторегистратора, на которое попал момент взрыва в переходе у метро «Коломенская».

По предварительным данным, при проведении ремонтных работ произошел хлопок газа.

В результате пострадали шесть человек.

Следственный комитет проводит проверку после взрыва в переходе станции метро «Коломенская».

Gazeta.Ru

11:19

Взрыв произошел в четверг утром в южном вестибюле станции метро "Коломенская". Пострадали три человека, сообщил РИА Новости сотрудник полиции на месте происшествия.

Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона у строителей, работавших в переходе.

"По предварительным данным, взрыв произошёл из-за неосторожного обращения с газовым баллоном при сварочных работах", — сообщил источник в правоохранительных органах.

После взрыва начался пожар на площади порядка пяти квадратных метров. Сотрудники МЧС быстро потушили огонь.

В район ЧП прибыло множество машин полиции, два автомобиля скорой помощи и четыре пожарные машины.

Администрация московского Метрополитена сообщила, что южный вестибюль станции закрыт. Движение поездов продолжается в штатном режиме.

Ранее ГУМЧС Москвы подтвердило, что в результате взрыва пострадали два человека.

Взрыв произошел примерно в 09.20 утра в районе южного вестибюля станции с выходом в сторону улицы Нагатинской. Раздался хлопок, после чего поднялся клуб дыма. Первоначально прохожие не обратили особое внимание на произошедшее, решив, что кто-то взрывает петарды.

РИА Новости

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