В сети появилось видео с авторегистратора, на которое попал момент взрыва в переходе у метро «Коломенская».
По предварительным данным, при проведении ремонтных работ произошел хлопок газа.
В результате пострадали шесть человек.
Следственный комитет проводит проверку после взрыва в переходе станции метро «Коломенская».
Gazeta.Ru
11:19
Взрыв произошел в четверг утром в южном вестибюле станции метро "Коломенская". Пострадали три человека, сообщил РИА Новости сотрудник полиции на месте происшествия.
Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона у строителей, работавших в переходе.
"По предварительным данным, взрыв произошёл из-за неосторожного обращения с газовым баллоном при сварочных работах", — сообщил источник в правоохранительных органах.
После взрыва начался пожар на площади порядка пяти квадратных метров. Сотрудники МЧС быстро потушили огонь.
В район ЧП прибыло множество машин полиции, два автомобиля скорой помощи и четыре пожарные машины.
Администрация московского Метрополитена сообщила, что южный вестибюль станции закрыт. Движение поездов продолжается в штатном режиме.
Ранее ГУМЧС Москвы подтвердило, что в результате взрыва пострадали два человека.
Взрыв произошел примерно в 09.20 утра в районе южного вестибюля станции с выходом в сторону улицы Нагатинской. Раздался хлопок, после чего поднялся клуб дыма. Первоначально прохожие не обратили особое внимание на произошедшее, решив, что кто-то взрывает петарды.
РИА Новости