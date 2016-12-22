В здании Министерства иностранных дел на Смоленской площади в Москве прошла церемония прощания с послом России в Турции Андреем Карловым, убитым в Анкаре 19 декабря.

В мероприятии приняли участие в том числе глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и президент Владимир Путин, который из-за этого перенес на сутки свою ежегодную пресс-конференцию. Позже в храме Христа Спасителя должна пройти панихида по погибшему, ее проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Подготовил Рустам Азимов

Источник: РИА Новости, Gazeta.Ru