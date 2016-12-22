Члены совместной российско-турецкой следственной группы работают над тем, чтобы получить доступ к закодированной информации на телефоне убийцы посла России в Турции Андрея Карлова, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Нападение на российского посла в Турции Андрея Карлова произошло в понедельник в Анкаре на открытии фотовыставки.

Преступник несколько раз выстрелил в спину дипломату, ранения оказались смертельными.

По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности, передает «РИА Новости».

Кроме того, по информации источников издания, изучается вопрос, откуда Алтынташ мог получить информацию о фотовыставке и об участии в ее открытии российского посла.

На церемонию открытия выставки было разослано около 200 пригласительных.

Сообщается также, что в день убийства Алтынташу был выписан больничный из-за жалоб на боли в желудке. Врач, выдавший ему больничный, уже допрошен следователями.

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Эльшан Рустамов, Э.Т.