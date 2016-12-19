Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске увеличилось до 75 человек, сообщила в пятницу РИА Новости представитель Минздрава Иркутской области Татьяна Лебедева.

"По последним данным, умерла одна женщина. Количество погибших достигло 75 человек, 44 умерли в медучреждениях, 31 доставлены из организаций ритуальных услуг. Сейчас в больницах города находится 19 пациентов, 27 выписаны на амбулаторное лечение", — сказала Лебедева.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Часть фигурантов дела отправлена под домашний арест, один отпущен под подписку о невыезде, один взят под стражу. Установлен склад хранения продукции.

Предполагается, что всего в период с 18 по 23 декабря в результате отравления пострадал 121 человек.

РИА Новости

10:50 22.12.2016

Число жертв отравления спиртосодержащим косметическим средством «Боярышник» в Иркутске выросло до 71 человека.

Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава региона Татьяну Шкурскую.

Пресс-секретарь ведомства Татьяна Лебедева сообщила «Интерфаксу»: «Общее число пострадавших — 117. За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 36».

Массовое отравление алкогольным суррогатом произошло в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Пострадавшие начали поступать в медицинские учреждения вечером 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли парфюмерно-косметическое средство «Экстракт для ванн "Боярышник"». Причиной, как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, стал содержащийся в средстве метанол, хотя на этикетке был заявлен этиловый спирт.

22 декабря в городе также была зафиксирована смерть от отравления поддельной водкой «Белая береза». По информации начальника департамента здравоохранения и социальной защиты города Натальи Тарабан, напиток этой марки был обнаружен вместе с «Боярышником» в подпольном цехе в Иркутске.

Lenta.Ru

09:34 20.12.2016

В больницах Иркутска за ночь скончались еще четыре человека в результате отравления настойкой «Боярышник», передает РИА «Новости» со ссылкой на региональный минздрав.

«За ночь в трех иркутских больницах скончались четыре человека», — заявил представитель ведомства.

Также отмечается, что с аналогичными признаками отравления в больницы поступили еще 12 человек.

Ранее сообщалось, что число погибших от отравления «Боярышником» выросло до 48 человек.

Gazeta.Ru

19:31 19.12.2016

Число умерших в Иркутске от контрафактного "Боярышника" выросло до 48 человек, рассказал РИА Новости прокурор Ленинского района Станислав Зубовский.

Во вторник власти города намерены продолжать информационную кампанию по оповещению населения о распространившемся в городе контрафакте.

В выходные в больницы Иркутска стали массово поступать жители, отравившиеся поддельным средством "Боярышник". Эксперты нашли в этом "концентрате для принятия ванн", который продавался по 40 рублей за пузырек, метиловый спирт и антифриз.

Цех по нелегальному производству "Боярышника" обнаружили в одном из садоводств рядом с микрорайоном, где зафиксировано наибольшее количество отравлений.

В городе работало более ста точек сбыта "Боярышника". Правоохранители задержали пятерых распространителей средства и изъяли более двух тысяч емкостей с суррогатом. В Иркутске введен режим ЧС, а торговля спиртосодержащей продукцией запрещена. Уголовное дело передано в центральный аппарат Следственного комитета.

В Кабмине заявили, что в ближайшее время будут приняты законопроекты об ужесточении оборота спиртосодержащей продукции.

РИА Новости

18:04

Число жертв смертельного концентрата «Боярышник» в Иркутске выросло до 41 человека.

Как сообщил сегодня прокурор Ленинского района города Станислав Зубовский, их тела были найдены во время поисков.

По данным представителя надзорного ведомства, несколько тел погибших были обнаружены в коллекторах, позже удалось установить причину их смерти. Еще четверо погибших обнаружились в своих квартирах во время подомового обхода.

В общей сложности, число пострадавших от метанола, содержащегося в суррогатном продукте, в Иркутске составило 57 человек.

Напомним, власти Иркутска сегодня объявили о введении режима ЧС. Создан оперативный штаб по оказанию экстренной медицинской помощи и ликвидации последствий отравления людей. Задержаны семь человек, имеющих, по версии следствия, отношение к производству и распространению суррогата. Подпольный цех по розливу жидкости был найден полицией в одном из иркутских садоводств.

Rg.ru