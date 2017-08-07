Грузинская полиция задержала в качестве обвиняемого гражданина Армении, который стал виновником ДТП, в результате которого погибла женщина с ребенком.

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте МВД Грузии, задержанный - мужчина 1995 года рождения.

Следствие установило, что задержанный Г.Ч., управлявший автомобилем марки Nissan Tiida, 5 августа в районе Сурами, на 136-м километре автомобильной дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе сбил мать с ребенком, которые находились на тротуаре, передает «Грузия Онлайн».

Женщине было 38 лет, ребенку - всего 5, они скончались на месте.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожно-транспортного движения или правил эксплуатации, повлекшее причинение смерти двух и более лиц». Если вина водителя будет доказана, ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.

А.А.