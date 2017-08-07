США хотят работать с Россией и считают, что бессмысленно разрывать связи из-за разногласий.

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает Reuters.

Говоря о встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, Тиллерсон подчеркнул, что Россия выражает «некоторую готовность» к диалогу и поиску путей разрешения кризиса в Украине.

По словам госсекретаря, он также сообщил Лаврову, что «вмешательство» России в выборы в США — это серьезная проблема.

Ранее Тиллерсон сообщил, когда США ответят на сокращение дипмиссии в России.

Gazeta.ru