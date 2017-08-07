Шокирующее видео из метро Торонто, где женщина кусала и била свою собаку, которая все это время спокойно сидела у нее на коленях, привлекло внимание международных средств массовой информации.

Но гораздо больше шокирует тот факт, что измученная собака продолжает находиться под опекой этой женщины, которая, кажется, имеет проблемы со здоровьем, сообщает Torontosun.com

Издание отмечает, что до еще распространения видео полиция Торонто допросила женщину ввиду поступления жалобы.

«Офицеры из 53-го отдела говорили с женщиной и некоторыми из свидетелей, однако не нашли никаких признаков нанесения физического вреда собаке», - сообщили в полиции, отметив также, что не было никаких оснований для того, чтобы отнять собаку у хозяйки.

Но все изменилось через час, когда видео избиения владельцем своей собаки распространилось в социальных сетях.

Сотрудники полиции незамедлительно связались с Обществом по предотвращению жестокого обращения с животными Онтарио (OSPCA).

По словам пресс-секретаря общества Элисон Кросс (Alison Cross), полиция вернула собаку хозяйке, поскольку не имела никаких законных оснований для того, чтобы отобрать ее у владельца.

Кроме этого, пресс-секретарь указала, что ведется расследование и пока слишком рано обнародовать его результаты.

«Что касается нашей роли, то мы обладаем той же юрисдикцией, что и полиция, когда речь идет о законодательстве по защите здоровья животных. Мы можем лишь предъявить обвинения в соответствии с законодательством и Уголовным кодексом», - сказала Кросс.

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А.А.