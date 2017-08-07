Лишенный украинского гражданства бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не собирается нелегально пересекать границу с Украиной.

Это заявление он сделал после того, как один из депутатов Верховной рады рассказал, что украинские пограничники начали усиленные проверки (план «Перехват») въезжающего в страну со стороны Польши автотранспорта, передает РИА Новости.

«Я не всегда путешествую с комфортом. Но поездка в багажнике не относится к числу любимых мной способов путешествовать», — сказал Саакашвили на встрече с журналистами в Варшаве.

«Я изучаю официальные процедуры, законодательную базу, чтобы пойти в суд и защищать себя. Я пока не собираюсь на границу [украинскую] и отправлюсь туда [на Украину], когда буду готов», — добавил он.

По его словам, «власть не сможет игнорировать мнение миллионов украинцев». «Я хочу, чтобы Украина была европейской державой, и я хочу быть частью этого процесса», — заверил политик.

«Росбалт»