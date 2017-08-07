Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в телефонном разговоре приветствовали резолюцию СБ ООН по санкциям против КНДР, лидеры двух стран назвали Пхеньян растущей угрозой, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении Белого дома.

"Лидеры подтвердили, что Северная Корея представляет собой большую и растущую прямую угрозу США, Южной Корее и Японии, а также и большинству стран мира. Президент Трамп и президент Мун приветствовали новую резолюцию СБ ООН, которая была принята единогласно 15 голосами. Лидеры выразили приверженность полной имплементации всех резолюций и будут призывать мировое сообщество поступать так же", — говорится в сообщении Белого дома.

Ранее СБ ООН ужесточил санкции против КНДР. По подсчетам американской стороны, которая была инициатором принятия резолюции, новые санкции позволят сократить внешнеторговую прибыль КНДР на 1 миллиард долларов в год, то есть примерно на треть.

РИА Новости