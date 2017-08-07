USD1.7008
EUR2.0206
RUB0.0282
Brent51.85
WTI48.89
Золото2 156.78
S&P 500 Index2 472.16
Nikkei 22519 952.33
В мире

СМИ: в Израиле хотят ввести смертную казнь для террористов 07.08.2017 05:15

Израильские власти планируют ввести смертную казнь для террористов. Соответствующий документ вскоре будет рассмотрен в кнессете, сообщает газета «Известия».

Законопроект о введении смертной казни для террористов подготовила депутат израильского кнессета от партии «Ликуд» Нава Прехи-Бокер. Как отмечает издание, его уже поддержал израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Как следует из документа, за преступление, признанное терактом, нарушителю грозит смертная казнь. В настоящее время максимальным наказанием для осужденных за терроризм является пожизненное заключение.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «без промедления» одобрит возвращение смертной казни, если парламент страны проголосует за.

Gazeta.ru

294количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В метро Торонто хозяйка искусала свою собаку - ВИДЕОИльхам Закиев стал семикратным чемпионом ЕвропыМЧС: Погибших во вчерашнем пожаре в Сумгайыте нет - ФОТО - ОБНОВЛЕНОАрестован второй участник смертельной гонки с Gelandewagen - ФОТОМужчина с ножом пытался прорваться на Эйфелеву башнюУсейн Болт проиграл последний старт в карьере – ВИДЕО«Бавария» обыграла «Боруссию» и выиграла Суперкубок Германии – ВИДЕОМинюст США пообещал не преследовать журналистов за утечки из Белого домаЧисло жертв наводнений во Вьетнаме возросло до 23В Мексике нашли 14 тайных захоронений

НОВОЕ НА САЙТЕ

7 августа07:00 Трамп и президент Южной Кореи назвали КНДР растущей угрозой06:10 Жительницы Алжира выходят на пляж в бикини, протестуя против буркини05:46 Мила Кунис и Эштон Кутчер побывали на родине актрисы в Украине05:15 СМИ: в Израиле хотят ввести смертную казнь для террористов04:44 Мадуро: двое из нападавших на военную базу убиты04:11 Глава МИД Польши: Варшава пока не рассматривает вопрос размещения ракет США03:40 «Танцующий миллионер» отпраздновал 50-летие - ФОТО - ВИДЕО03:09 На химическом заводе в Калифорнии возник пожар02:38 Ведущего Fox News отстранили от работы за рассылку непристойных фото02:06 Арестован второй участник смертельной гонки с Gelandewagen - ФОТО01:32 Польша приветствует новые санкции США против России01:00 Минобороны Венесуэлы: на военную базу напали гражданские00:27 В Колумбии неизвестные напали на миссию ООН, полицейский получил ранения6 августа23:55 В Польше рассказали, на каких условиях будут покупать газ у США23:24 Экс-солиста «Иванушек» похоронят на Троекуровском кладбище