Израильские власти планируют ввести смертную казнь для террористов. Соответствующий документ вскоре будет рассмотрен в кнессете, сообщает газета «Известия».

Законопроект о введении смертной казни для террористов подготовила депутат израильского кнессета от партии «Ликуд» Нава Прехи-Бокер. Как отмечает издание, его уже поддержал израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Как следует из документа, за преступление, признанное терактом, нарушителю грозит смертная казнь. В настоящее время максимальным наказанием для осужденных за терроризм является пожизненное заключение.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «без промедления» одобрит возвращение смертной казни, если парламент страны проголосует за.

Gazeta.ru