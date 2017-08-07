Израильские власти планируют ввести смертную казнь для террористов. Соответствующий документ вскоре будет рассмотрен в кнессете, сообщает газета «Известия».
Законопроект о введении смертной казни для террористов подготовила депутат израильского кнессета от партии «Ликуд» Нава Прехи-Бокер. Как отмечает издание, его уже поддержал израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
Как следует из документа, за преступление, признанное терактом, нарушителю грозит смертная казнь. В настоящее время максимальным наказанием для осужденных за терроризм является пожизненное заключение.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «без промедления» одобрит возвращение смертной казни, если парламент страны проголосует за.