Папа Римский Франциск выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате нападения на католический храм святого Филиппа в городе Осубулу на юге Нигерии.

В телеграмме, которую государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин направил в понедельник главе католической епархии Нневи, говорится, что Франциск глубоко опечален происшедшим и выражает искренние соболезнования всем, кто пострадал от этой трагедии, и прежде всего родственникам погибших. Папа Римский призвал Бога утешить и укрепить верующих этой нигерийской епархии.

Стрельба в католическом храме города Осубулу произошла в воскресенье утром. По свидетельству одного из очевидцев, в церковь ворвались пять человек в масках и открыли огонь по прихожанам. Однако представитель местной полиции сообщил, что нападавший действовал в одиночку. По информации СМИ, жертвами нападения стали по меньшей мере 12 человек.

РИА Новости