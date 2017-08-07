Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили показал паспорт украинского гражданина, по которому въехал в Польшу. Видео из Варшавы опубликовано в понедельник, 7 августа, на странице Саакашвили в Facebook.

«Я (...) поехал в аэропорт в Америке, сел на самолет, они посмотрели на мой паспорт, не было никаких вопросов. Хотя [глава МВД Украины Арсен] Аваков и вызвал действующего посла в США, чтобы предупредить, чтобы меня не выпускали по этому паспорту», - объяснил политик на встрече со сторонниками Евромайдана, передает Lenta.ru

Саакашвили добавил, что потом приехал в Польшу, где ему «тоже улыбнулись, сказали: «Добро пожаловать». Он подчеркнул, что гордится наличием украинского паспорта.

В июле президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства из-за предоставления ложной информации в официальных документах.

Читайте по теме:

Саакашвили заявил, что будет добиваться возвращения в Украину

Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства

Эльшан Рустамов, Э.Т.