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В мире

Глава МИД Польши: Варшава пока не рассматривает вопрос размещения ракет США 07.08.2017 04:11

Польша пока не рассматривает перспективу размещения американских ракет средней и малой дальности на своей территории. Об этом заявил глава польского МИДа Витольд Ващиковский в интервью газете «Коммерсантъ».

Ващиковскому был задан вопрос, готова ли Варшава разместить на польской территории ракеты средней и малой дальности, если конгресс США пересмотрит договор о РСМД и захочет направить такие ракеты в Европу.

«Пока это все спекуляции: предложения от США мы не получали, а решение о размещении подобного вооружения зависело бы от НАТО. Насколько мне известно, такую перспективу мы пока не рассматриваем», — сказал он.

Ранее глава польского МИДа заявил, что размещение контингента НАТО на территории страны не угрожает интересам России.

Gazeta.ru

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