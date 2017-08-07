На пляже Playa Palmilla в южном регионе Мексики Лос-Кабос неизвестные атаковали туристов.

Как сообщает ряд изданий, жертвами стрельбы стали трое отдыхающих, ещё двое пострадали. Перестрелка произошла вечером 6 августа.

Стоит отметить, что в момент ЧП на пляже были как иностранные туристы, так и мексиканские отдыхающие. Причём, по данным местный властей, побережье было переполнено. Более того, огонь был открыт по тем людям, которые находились под пальмой.

Раненых доставили в больницу, а район ЧП оцепили и эвакуировали.

Стоит отметить, что полицейским пока не удалось никого задержать. Кроме того, личности погибших пока не установлены.

Life.ru