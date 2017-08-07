Еще в мае 2017 Джанлука Вакки делился в инстаграме фотографиями своей красавицы-жены, 32-летней Джорджии Габриэле, а в середине лета ее место на яхте заняла 23-летяя вице-Мисс Вселенная Ариадна Гутьеррес – та самая девушка, на которую на церемонии награждения в 2015 году по ошибке надели корону.

В качестве поздравления с 50-летием (и чтобы закрепить свои права) Ариадна опубликовала на своей странице страстный поцелуй с Джанлукой, подписала снимок «Happy birthday my love!», собрала 250 тысяч лайков и множество неоднозначных откликов: «Не слишком ли рано для признания?», «Это все из-за его денег», — писали в комментариях к посту.

Но ничто не может помешать Джанлуке Вакки наслаждаться жизнью. Яхта миллионера пришвартовалась в Марина-ди-Пьетрасанта у побережья Тирренкого моря на северо-западе Италии, где он отпраздновал юбилей с друзьями в Twiga Beach Club. Именинник танцевал и сам вставал за диджейский пульт, принимал поздравления и распаковывал подарки (среди прочих — сумка Hermès с его портретом).

Впрочем, главное светское событие лета в Италии еще впереди: 65-летний юбилей отпразднует Фаваз Груози. Глава ювелирного дома de Grisogono известен тем, что устраивает лучшие в мире вечеринки с самой модной танцевальной музыкой и правильным соотношением бизнесменов, моделей и богемы. Король черных бриллиантов ждет гостей на Сардинии 8 августа.