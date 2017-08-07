Британский Channel 4 показал документальный фильм «Диана: Ее собственные слова», который вызвал у зрителей неоднозначную реакцию.

Об этом пишет Evening Standard.

В картину вошли неизвестные кадры с принцессой. Записи сделал преподаватель по технике речи Питер Сеттелен в 1992–1993 годах в Кенсингтонском дворце.

На этих пленках Диана, в частности, рассказывает о своей жизни с принцем Чарльзом.

Некоторые телезрители назвали решение показать записи «морально неверным». «Не согласен с тем, что это показывают в эфире, но в то же время не могу не смотреть», – отметил один из интернет-пользователей.

Другие пришли в восторг от личности Дианы и отметили, что нет ничего удивительного в том, что весь мир полюбил принцессу.

По словам некоторых комментаторов, если бы Диана не хотела, чтобы эти материалы были показаны, она бы не разрешила вести запись.

Ранее сообщалось, что кадры с рассказом принцессы Дианы о неудавшемся браке покажут в новом фильме.

Gazeta.ru