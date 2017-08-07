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В мире

Миллионам людей предсказали смерть от жары 07.08.2017 15:00

К концу XXI века число жертв экстремальных погодных условий может вырасти с трех тысяч до 150 тысяч человек ежегодно.

К такому выводу пришла международная группа ученых, которые опубликовали результаты своего исследования в журнале The Lancet Planetary Health. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

По мнению исследователей, если не предпринять меры по сдерживанию роста глобальных температур, то к 2100 году около 350 миллионов европейцев будут страдать от опасных климатических условий. При этом 99 процентов случаев смерти от экстремальной погоды окажутся связанными с жарой.

Специалисты проанализировали климатические данные 30-летнего периода — с 1981 по 2010 год. Они сравнили их с прогнозами роста и миграции населения, а также с предсказаниями будущих погодных условий, в том числе частоты аномальной жары, засух, лесных пожаров, наводнений и бурь.

Согласно исследованиям, если в результате глобального потепления Земля нагреется на два градуса, то смертность от роста температуры воздуха вырастет на 5400 процентов, от затоплений прибрежных территорий — на 3780 процентов, от лесных пожаров — на 138 процентов, а от ураганов — на 20 процентов. Люди станут реже погибать от холодов, но это не уравновесит положения.

1 июня 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату — крупнейшей международной сделки с участием 195 стран, договорившихся помочь миру избежать негативных последствий глобального потепления.

Lenta.ru

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