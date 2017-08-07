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В мире

Ведущего Fox News отстранили от работы за рассылку непристойных фото 07.08.2017 02:38

Ведущий американского телеканала Fox News Эрик Боллинг был отстранен от работы в связи с подозрениями в рассылке коллегам непристойных фотографий.

В пятницу издание Huffington Post со ссылкой на многочисленные источники сообщило, что Боллинг отправлял по меньшей мере трем женщинам, в разное время работавшим с ним на телеканале, фотографии мужских гениталий.

Боллинг посылал снимки своим коллегам несколько лет назад, уточняет издание. Четыре человека подтвердили, что жертвы показывали им изображения, еще восемь сообщили, что те обсуждали с ними данную тему.

После публикации статьи в Huffington Post телеканал Fox News заявил, что Эрик Боллинг отстранен от работы до выяснения обстоятельств инцидента. В передачах "Fox News Specialists" и "Cashin' In", которые он вел, временно задействуют других сотрудников канала.

Вскоре после публикации заявления Fox News экс-сотрудница телеканала Кэролайн Хелдмэн рассказала, что неоднократно подвергалась сексуальным домогательствам со стороны ведущего.

В апреле с телеканала Fox News в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах был уволен ведущий и политический комментатор Билл О'Рейли, который прославился оскорблениями в адрес российского президента Владимира Путина.

РИА Новости

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