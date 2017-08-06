В США в штате Нью-Джерси произошла стрельба в спорт-комплексе.

Об этом сообщает ABC News.

По данным телеканала, инцидент произошел в городе Лейквуд во время вечеринки в комплексе. По данным очевидцев, были застрелены четыре человека. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия.

Как сообщает Associated Press, полиция подтвердила информацию о четырех пострадавших. По ее данным, они получили серьезные ранения, но они не представляют угрозы для жизни. Пока полиция не проводила арестов и задержаний по факту произошедшего.

Агентство отмечает, что на территории спорт-комплекса есть открытые территории для рекреационных видов спорта и пикника.

РБК