На встрече девушка сделала несколько фотографий с детьми и их родителями, чем порадовала присутствующих.

Британская певица Адель устроила встречу с детьми, пострадавшими при пожаре в высотке Grenfell Tower в Лондоне, пишет Daily Mail.

Adele hosts private movie screening in London of Despicable Me 3 for kids of the Grenfell Tower fire https://t.co/j8UhrmHxIt — Pacific Life (@guzenko_ala) 5 августа 2017 г.

По информации издания, музыкант стала одной из первых знаменитостей, кто прибыл на место происшествия 14 июня в первые сутки после возгорания. А больше чем через месяц девушка собрала детей, спасшихся при пожаре, и сходила с ними в кино. Компания посмотрела мультфильм "Гадкий я" и сфотографировалась с его героями — миньонами.