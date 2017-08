На встрече девушка сделала несколько фотографий с детьми и их родителями, чем порадовала присутствующих.

Британская певица Адель устроила встречу с детьми, пострадавшими при пожаре в высотке Grenfell Tower в Лондоне, пишет Daily Mail.

Adele hosts private movie screening in London of Despicable Me 3 for kids of the Grenfell Tower fire https://t.co/j8UhrmHxIt