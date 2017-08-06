Вооруженный ножом мужчина пытался прорваться на Эйфелеву башню.

Инцидент произошел 23:30 по парижскому времени в субботу, 5 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на Franceinfo.

Мужчина пытался прорваться через полицейский контроль у подножия башни. Он был немедленно схвачен и нейтрализован. Причины его действий не известны.

После инцидента все посетители башни были эвакуированы. О пострадавших ничего не сообщается. Полиция обыскала этажи башни. Ничего подозрительного обнаружено не было.

С 2016 года вход на площадку под Эйфелевой башней и доступ к билетным кассам возможен только после прохождения через металлодетекторы и тщательного досмотра.

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