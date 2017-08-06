Заместитель генпрокурора США Род Розенстайн в интервью каналу Fox News сообщил, что журналистов не будут преследовать за публикацию конфиденциальной информации из Белого дома.

«Мы преследуем только виновников утечек», — сказал Розенстайн. Также он отметил, что нельзя преследовать журналистов за то, что те просто выполняют свою работу.

Розенстайн подтвердил слова генерального прокурора США Джеффа Сешнса о том, что число расследований утечек выросло в три раза. Также заместитель генпрокурора подтвердил, что в ФСБ будет создано специальное подразделение для борьбы с утечками.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп похвалил Сешнса за расследование утечек.

Gazeta.ru