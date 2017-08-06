Из-за турбулентности при посадке 10 пассажиров самолета American Airlines получили травмы, сообщает CBS со ссылкой на представителя авиакомпании.

Самолет, следовавший из Афин в Филадельфию, попал в зону сильной турбулентности при посадке. В результате три пассажира и семь членов экипажа пострадали. На данный момент они отправлены на медицинское обследование, информации об их состоянии не поступало.

В Федеральном управлении гражданской авиации США журналистам отметили, что инцидент будет расследован.

Ранее сообщалось, что в Китае из-за попадания самолета в зону турбулентности пострадали 26 человек.

Gazeta.ru