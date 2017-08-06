Согласно плану социального эксперимента, трудоустройство должно помешать вероятным боевикам уезжать в ИГИЛ.

По меньшей мере 60 жителей Австралии стали участниками экспериментальной программы по трудоустройству и одновременно по профилактике преступлений террористической направленности. Как сообщает издание Daily Mail, эксперты города Кливленда проводят исследование среди мусульманского населения, насколько безработица влияет на желание потенциальных террористов становиться боевиками ИГИЛ.

— Мы идём и привлекаем их, привлекаем их семьи и смотрим, что мы можем сделать, чтобы помочь им сделать правильный выбор — найти удовлетворяющее их потребности рабочее место. Например, чтобы они не выбирали ИГИЛ, — рассказала исполняющий обязанности заместителя комиссара полиции Трейси Линфорд.

Как отметила правоохранитель, ни один из участников программы не является подозреваемым или обвиняемым в терроризме. Но они входят в так называемую группу риска.

Как отмечает издание, программа была запущена всего через несколько дней после задержания двух жителей Сиднея — Халеда и Махмуда Хаята. По данным полиции, братья собирались совершить теракт на общественном транспорте города с использованием химического оружия.