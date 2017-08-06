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В мире

Президент Ирана во вторник представит список кандидатов в министры 06.08.2017 21:18

Президент Ирана Хасан Роухани планирует представить список кандидатов на должности в новом кабинете министров во вторник, передает агентство Tasnimсо ссылкой на пресс-секретаря председательствующего совета меджлиса (парламента) Бехруза Немати.

По его словам, после церемонии инаугурации Роухани стало известно, что во вторник президент представит список кандидатов на должности кабинета министров в меджлис на предмет вотума доверия.

Сразу после того, как меджлис получит список кандидатов, парламентарии начнут проверять личные дела и изучать их планы, касающиеся новой должности.

В субботу в здании иранского меджлиса прошла вторая часть инаугурации — приведение к присяге президента Ирана. В течение двух недель после официального вступления в должность президент должен представить для утверждения в парламенте новый состав правительства. В свою очередь, парламент должен в течение десяти дней после представления рассмотреть кандидатуры министров.

РИА Новости

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