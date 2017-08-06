Ситуация по решению ядерной проблемы Корейского полуострова после принятия последней резолюции СБ ООН по КНДР находится в критической точке, поэтому все стороны должны проявить максимально ответственный подход при принятии собственных решений.

Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.

"После принятия этой резолюции ситуация, связанная с ядерной проблемой Корейского полуострова, вошла в решающую стадию, мы призываем все стороны проявить ответственный подход при принятии решений, чтобы избежать дальнейшей эскалации", — заявил Ван И.

Он добавил, что Китай "все еще старается найти пути решения имеющейся проблемы посредством переговоров и надеется, что все стороны смогут серьезно рассмотреть и принять предложенную Пекином инициативу "двойного замораживания", которая является наиболее эффективной и обоснованной".

Китай ранее выступил с инициативой о "двойном замораживании" — ракетно-ядерных экспериментов КНДР и американо-южнокорейских военных учений — и "параллельном продвижении" к денуклеаризации и созданию системы мира и безопасности в регионе.

СБ ООН единогласно принял в субботу резолюцию 2371, ужесточающую санкции против КНДР. Она предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств.

Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

КНДР в июле провела пуски двух баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными.

РИА Новости