Береговая охрана Ливии перехватила лодку, на которой находились по меньшей мере 137 мигрантов, в Средиземном море, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на миграционную службу.

По данным агентства, надувная лодка была перехвачена в воскресенье утром в 40 километрах от деревни близ ливийской столицы Триполи. Среди находившихся на борту были пять женщин и трое детей.

"Сто тридцать семь мигрантов были успешно спасены береговой охраной и переданы нам", — сообщил глава службы по борьбе с нелегальной миграцией в Триполи Амин аль-Буссефи (Amine al-Boussefi).

Ранее Триполи официально запросил у Рима морскую поддержку для совместной борьбы с нелегальной перевозкой людей из Ливии в Европу.

По данным Международной организации по миграции (IOM), число мигрантов, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 111 тысяч человек. Почти 85% из них прибыли в Италию. При этом при попытке пересечь Средиземное море погибли 2360 беженцев.

РИА Новости