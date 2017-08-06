Несколько человек арестованы в Венесуэле за нападение на военную базу в разгар политического кризиса в стране, передает AP.

Лидер правящей партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо уже назвал произошедшее терактом, а нападавших — террористами, однако не раскрыл подробностей происшествия.

Известно, что инцидент произошел на военной базе Фуерте-Парамакай в пригороде Валенсии. Военным быстро удалось взять ситуацию под контроль.

Незадолго до нападения в Интернете появилось видео, на котором запечатлена небольшая группа людей в военной форме, вооруженных винтовками. Они призывали к революции и свержению режима.

Росбалт