Несколько человек арестованы в Венесуэле за нападение на военную базу в разгар политического кризиса в стране, передает AP.
Лидер правящей партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо уже назвал произошедшее терактом, а нападавших — террористами, однако не раскрыл подробностей происшествия.
Известно, что инцидент произошел на военной базе Фуерте-Парамакай в пригороде Валенсии. Военным быстро удалось взять ситуацию под контроль.
Незадолго до нападения в Интернете появилось видео, на котором запечатлена небольшая группа людей в военной форме, вооруженных винтовками. Они призывали к революции и свержению режима.
Росбалт