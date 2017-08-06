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В мире

Абэ: для мира без ядерного оружия нужно участие и не владеющих им стран 06.08.2017 06:00

Для достижения цели построения мира без ядерного оружия необходимо участие стран как обладающих, так и не обладающих им.

Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Японии Синдзо Абэ на мемориальной церемонии по случаю 72-й годовщины американской атомной бомбардировки Хиросимы.

"Чтобы достичь цели создания мира без ядерного оружия, нужно участие как ядерных, так и неядерных стран", - сказал он, отметив, что "Япония как единственная страна, подвергшаяся атомной бомбардировке, должна предпринимать неустанные усилия в поисках мира без ядерного оружия".

"Такие катастрофы никогда не должны повториться", - добавил Абэ и пообещал, что Япония будет активно содействовать проведению в 2020 году обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия. В то же время японский премьер отметил, что правительство будет продолжать оказывать помощь и поддержку тем, кто пережил бомбардировки.

ТАСС

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