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В мире

Около 260 авиарейсов отменили в Японии из-за тайфуна 06.08.2017 05:35

По меньшей мере 260 авиарейсов отменили в Японии из-за тайфуна "Нору".

Об этом сообщает телеканал NHK.

По данным метеорологов, в настоящий момент "Нору" находится к югу от острова Кюсю, из-за чего все рейсы, вылетающие с этого острова в префектуры Кагосима и Миядзаки и обратно, были отменены.

В районе, где в настоящий момент находится тайфун, зарегистрировано обильное выпадение осадков — около 100 мм в час. Скорость ветра здесь достигает 35 метров в секунду, а кратковременных порывов — 50 метров в секунду. Сообщается уже о двух погибших и девяти раненых.

На следующей неделе он может затронуть большую часть острова Хонсю, в том числе столицу Японии — Токио.

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