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В мире

Ведущего телеканала Fox отстранили от работы за непристойные снимки 06.08.2017 04:38

Ведущий телеканала Fox News Эрик Боллинг отстранен от работы из-за выяснения информации о том, что он рассылал непристойные фотографии коллегам.

Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN со ссылкой на источники.

Ранее портал Huffington Post сообщил, что ведущий рассылал коллегам-женщинам фотографии своих гениталий. Об этом якобы рассказали более десятка источников. В суботу сведения подтвердил источник CNN.

Боллинг ведет на Fox News аналитическую программу о бизнесе Cashin' In. Кроме того, он ведет еженедельное шоу The Five вместе с двумя соведущими-женщинами. В своих эфирах он активно поддерживает президента США Дональда Трампа.

Интерфакс

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