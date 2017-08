Ведущий телеканала Fox News Эрик Боллинг отстранен от работы из-за выяснения информации о том, что он рассылал непристойные фотографии коллегам.

Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN со ссылкой на источники.

Ранее портал Huffington Post сообщил, что ведущий рассылал коллегам-женщинам фотографии своих гениталий. Об этом якобы рассказали более десятка источников. В суботу сведения подтвердил источник CNN.

Боллинг ведет на Fox News аналитическую программу о бизнесе Cashin' In. Кроме того, он ведет еженедельное шоу The Five вместе с двумя соведущими-женщинами. В своих эфирах он активно поддерживает президента США Дональда Трампа.

Интерфакс