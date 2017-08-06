Организация американских государств (ОАГ) поддержала исключение Венесуэлы из Южноамериканского общего рынка (Меркосур).

Ранее в субботу главы МИД стран Меркосур на встрече в Бразилии заявили, что членство Венесуэлы окончательно приостановлено из-за нарушения в стране демократических процедур после созыва национального учредительного собрания.

"Решение, принятое правительствами Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая, является примером действий в защиту принципов, которые объединяют наши страны, и передает послание надежды и поддержки народу Венесуэлы в момент его борьбы за свободу и права", – говорится в коммюнике организации.

РИА Новости