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В мире

СМИ: Британия готова заплатить до 40 миллиардов евро за выход из Евросоюза 06.08.2017 02:15

Великобритания готова заплатить до 40 миллиардов евро, чтобы погасить свои финансовые обязательства перед Евросоюзом после выхода страны из него.

Об этом сообщает издание Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.

"Великобритания готова заплатить Евросоюзу до 36 миллиардов фунтов (около 40 миллиардов евро) по так называемому счету за Brexit. Высокопоставленные чиновники в правительстве заключили, что такое предложение, которое впервые озвучило точную цифру, является единственным способом выхода из сложившегося тупика переговорного процесса", — пишет издание.

Вместе с тем отмечается, что Британия выплатит эту сумму только в том случае, если ЕС согласится "обсудить финансовое урегулирование как часть договора о будущих отношениях, включая торговое соглашение".

В мае британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис заявлял, что Лондон может выйти из переговоров с ЕС по выходу страны из Евросоюза, если Брюссель сохранит требование о выплате 100 миллиардов евро. Власти Евросоюза настаивают, что Великобритания до Brexit должна выполнить ранее взятые на себя финансовые обязательства в рамках членства в ЕС. По информации СМИ эта сумма может составить от 60 миллиардов до 100 миллиардов евро. Между тем официально "счет за выход из ЕС" Великобритании пока не предъявляли.

"Мы знаем, что их позиция — 60 миллиардов евро, но действительный итог — это 50 миллиардов. Наш (итог) ближе к 30 миллиардам, но зона оптимума — 40 миллиардов, даже если не все общество и политики пока до нее дошли", — цитирует издание одного из источников.

Второй источник подтвердил, что конечная сумма сделки по Brexit составляет "30-40 миллиардов евро". По словам третьего источника, британский премьер Тереза Мэй думает о счете "свыше 33 миллиардов евро".

РИА Новости 

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