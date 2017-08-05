Совет Безопасности ООН проголосовал в субботу за резолюцию, расширяющую санкции против Северной Кореи.

Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств.

Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

По подсчетам американской стороны, которая предложила резолюцию, полное соблюдение ограничений позволит на миллиард долларов сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, которые сейчас составляют около трех миллиардов долларов.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития ракетной программы Пхеньяна. В июле КНДР провела два запуска ракеты "Хвасон-14", сообщив об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты. Власти США также заявили, что КНДР испытывала межконтинентальную ракету, однако, по данным Минобороны России, характеристики испытаний соответствовали баллистической ракете средней дальности.



РИА Новости