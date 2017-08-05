Британские власти планируют выдавать мигрантам из стран ЕС в возрасте до 30 лет рабочие визы сроком на два года после Brexit, сообщает газета Telegraph со ссылкой на доклад Консультативного комитета по миграции.

Согласно документу, эксперты независимого комитета советуют британским властям последовать примеру Австралии, Новой Зеландии и Канады и предоставить мигрантам в возрасте от 18 до 30 лет преференциальный статус.

"Существует ряд причин для этого: у молодых мигрантов впереди больше рабочих лет, поэтому у них больше шансов внести позитивный вклад в доходы государства, а также они, как предполагается, будут успешнее ассимилироваться", — цитирует издание доклад комитета.

РИА Новости