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В мире

В Иране прошла инаугурация президента Хасана Роухани 05.08.2017 18:38

В Тегеране прошла церемония инаугурации президента Ирана Хасана Роухани, избранного на второй срок по результатам прошедших в мае выборов, трансляцию вел телеканал IRIB.

Ранее, 3 августа, прошел первый этап инаугурации Роухани — верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, одобрив результаты голосования, утвердил его в должности президента.

В субботу в здании иранского Меджлиса (парламента) прошла вторая часть инаугурации — приведение к присяге президента Ирана. Церемония началась в 17.00 по местному времени с исполнения оркестром гимна Исламской Республики Иран и чтение аятов Корана, после чего выступил спикер парламента Али Лариджани, приветствовавший зарубежных гостей, а также глава судебной власти Садек Амоли Лариджани.

Церемония официального вступления президента в должность завершилась произнесением и подписанием текста клятвы Хасаном Роухани. Вступивший в должность президент пообещал применить все силы для защиты официальной религии, действующего в стране порядка и основного закона страны.

По данным сайта парламента, на церемонии инаугурации участвовали гости из 92 стран.

Выборы президента прошли в Иране 19 мая. Власти объявили, что действующий президент страны Хасан Роухани переизбран на второй срок, получив 57% голосов на выборах. Его главный соперник — экс-генпрокурор Ибрахим Раиси набрал порядка 38% голосов избирателей.

Инаугурация президента Исламской Республики Иран состоит из двух этапов и проводится в разные дни. Первый этап — передача власти от действующего президента новоизбранному, так называемая «церемония утверждения в должности», которая проходит в присутствии Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, глав всех ветвей власти Исламской Республики, а также представителей военной элиты страны. Вторая часть инаугурационной церемонии — приведение к присяге президента Ирана — проходит в иранском парламенте, где глава исполнительной власти Исламской Республики должен произнести слова клятвы перед народными избранниками.

В течение двух недель после официального вступления в должность президент должен представить для утверждения в парламенте новый состав правительства. В свою очередь, парламент должен в течение десяти дней после представления рассмотреть кандидатуры министров.

РИА Новости

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