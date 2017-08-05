По меньшей мере 11 человек пострадали при разгоне полицией марша протеста против созыва учредительного собрания в венесуэльской столице Каракасе, сообщает портал Nacional.

По информации портала, правоохранители применили слезоточивый газ и патроны, начиненные дробью, для разгона протестующих в Каракасе, в результате чего 11 человек пострадали. Среди пострадавших от слезоточивого газа также есть дети и пожилые люди, которые не принимали участие в марше, но оказались в непосредственной близости от проведения акций.

Как сообщается, сотрудники полиции установили пикеты и применили водометы для остановки акций протеста.

Ранее сообщалось, что противники созыва национального учредительного собрания, начавшего в пятницу работу в Венесуэле, собираются в настоящее время на марш протеста и намерены двигаться к зданию Национальной ассамблеи, где проходит первое заседание нового законодательного органа.

Оппозиция, как и многие страны мира, не признает результатов выборов в учредительное собрание, заявляя об их фальсификации. Власти отвергают эти обвинения.

РИА Новости