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В мире

США не видят Асада лидером Сирии после урегулирования ситуации 05.08.2017 02:00

США не видят президента Сирии Башара Асада в качестве лидера страны после урегулирования ситуации, сообщил на брифинге представитель президента США в коалиции против запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ Бретт Макгерк.

Макгерк пояснил, что в настоящее время идут несколько параллельных процессов в Сирии — борьба с ИГИЛ, а также политическое урегулирование ситуации, в основе которого лежит женевский процесс.

По его словам, после того, как произойдет деэскалация ситуации в Сирии, будет разработана конституция и проведены выборы при международном наблюдении, США "не видят Башара Асада, который бы держал под контролем Сирию из Дамаска".

Макгерк объяснил это тем, что, по оценке МВФ в настоящее время, реконструкция в Сирии обойдется более чем в 2 миллиарда долларов, и "международное сообщество не будет помогать в Сирии до тех пор, пока там нет заслуживающих доверия" властей.

РИА Новости

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