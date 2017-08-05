"Деконфликтные линии" помогли США усилить давление на ИГИЛ в Ракке, сейчас в городе остаются еще две тысячи боевиков, сообщил на брифинге представитель президента США в коалиции против ИГИЛ Бретт Макгерк.

Представитель президента США в коалиции отметил, что канал по предупреждению конфликтов между российскими и американскими военными в Сирии работает "чрезвычайно хорошо". "Наши военные говорят с русскими каждый день", — рассказал он. Макгерк добавил, что в случае необходимости проводятся также дипломатические консультации.

РИА Новости