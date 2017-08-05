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В мире

В США суд обвинил в мошенничестве бизнесмена, завышавшего цены на лекарства 05.08.2017 01:00

Суд в США признал бизнесмена Мартина Шкрели, вызывающие манеры которого заслужили ему в СМИ славу "самого ненавидимого человека в Америке", виновным в мошенничестве, сообщает New York Times.

Шкрели, которому 34 года, стал широко известен в США после того, как его компания выкупила патент на редкое лекарство, а затем подняла цену на это лекарство в десятки раз. Процесс касается не этого скандала, а обвинений в том, что Шкрели на протяжении ряда лет обманывал инвесторов и использовал мошеннические схемы, выведя 11 миллионов долларов из собственной компании Retrophin. Процесс по делу завершился в конце июля.

Бизнесмен обвинялся по восьми пунктам. В итоге жюри присяжных по итогам пяти дней обсуждений признало его виновным в трех пунктах, включая мошенничество с ценными бумагами и заговоре с этой целью. Приговор предпринимателю будет вынесен позднее. Шкрели грозит до 20 лет тюрьмы.

По заявлению прокурора Аликсандры Смит, Шкрели постоянно лгал инвесторам в свои компании. Прокурор рассказала, что Шкрели в одном случае выдавал себя за выпускника Колумбийского университета, в другом — заявлял, что был слишком беден для получения высшего образования, а в третьем — заявил, что бросил колледж подобно основателю Apple Стиву Джобсу.

Шкрели возглавлял компанию Turing Pharmaceuticals, которая вызвала скандал, выкупив патент на лекарство против ВИЧ/СПИД и повысив его цену с 13,5 доллара до 750 долларов за упаковку. Шкрели также известен экстравагантными выходками на публике — так, его аккаунт был удален Twitter за приставания к журналисту. В прошлом Шкрели купил за 2 миллиона долларов альбом группы Wu-Tang Clan для собственного использования, а затем обнародовал его в интернете.

РИА Новости

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