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В мире

Коалиция нанесла удар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке 05.08.2017 13:08

Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке.

Об этом передает сирийское агентство SANA со ссылкой на замглавы местного отделения "Красного полумесяца" Дину аль-Асаад.

"Госпиталь подвергся бомбардировке более чем 20 снарядами, целью которых стали электрогенераторы, машины скорой помощи и отделения внутри госпиталя", — заявила аль-Асаад, которая, по данным агентства, живет в Ракке.

По ее словам, в здании не было террористов ИГИЛ. Представитель "Красного полумесяца" отметила, что госпиталь обслуживает около 100 тысяч человек в городе.

Ранее SANA сообщало о применении коалицией фосфорных бомб при авианалетах в Ракке 9 июня. По данным агентства, жертвами ударов стали не менее 17 человек.

Применение фосфорных боеприпасов в качестве оружия запрещено рядом международных соглашений. Коалиция во главе с США по борьбе с ИГИЛ заявляла, что использует их в Сирии в соответствии с международными нормами, принимая меры предосторожности в отношении мирных жителей. С критикой использования фосфорных бомб выступила международная правозащитная организация Human Rights Watch.

США с 2014 года проводят в Сирии операцию против ИГИЛ без согласия властей страны. В четверг представитель коалиции заявил, что почти половина Ракки освобождена от террористов.

РИА Новости

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