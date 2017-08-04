Проект резолюции США по санкциям против КНДР, представленный в Совете Безопасности ООН, предполагает полный запрет на экспорт угля, железной руды, свинцовой руды и морепродуктов из Северной Кореи; в СБ рассчитывают, что Россия и Китай поддержат эту инициативу, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на дипломата в Совете.

По данным анонимного источника агентства, он "очень уверен", что Россия и Китай поддержат инициативу США. Проект также предполагает запрет на увеличение числа рабочей силы из Северной Кореи в других государствах, создание новых совместных предприятий с КНДР и инвестиции в уже созданные.

Как сообщается, принятие резолюции сократит доходы КНДР от экспорта на треть. На данный момент ежегодный доход страны от экспорта составляет 3 миллиарда долларов.

РИА Новости