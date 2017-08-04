Сотрудники Эдинбургского университета в течение 5 лет искали средство, способное справиться с риновирусом. Это основной вирус, вызывающий простуду. Исследователи изучали антимикробные пептиды у разных млекопитающих. Оказалось, все эти пептиды обладали свойствами, необходимыми для борьбы с риновирусом,- сообщает Meddaily.ru

Специалисты надеются, что их открытие приведет к разработке новых методов лечения простуды. Это отличная новость для людей, страдающих от хронических заболеваний легких, таких как астма и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), рассказывает Deccan Chronicle.

Ученые добавляют: в течение жизни люди сталкиваются с простудой до 200 раз. Дети за год могут перенести простуду от 2 до 4 раз. В настоящее время эффективных средств от простуды не существует. Только отдых, большое количество жидкости и болеутоляющие средства способны облегчить симптомы простуды.

А.А., И.А.