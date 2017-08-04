Совет ЕС принял в пятницу по письменной процедуре решение о дополнении санкционного списка по РФ, связанного с нарушением суверенитета Украины, тремя физическими и тремя юридическими лицами из России, имеющими отношение к поставкам турбин Siemens в Крым, сообщила пресс-служба Cовета.

«ЕС не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией. В рамках своей политики непризнания Совет запретил поставку ключевого оборудования для инфраструктурных проектов в Крыму и Севастополе в важных секторах, включая газовые турбины в энергетическом секторе», - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе, передает ИНТЕРФАКС.

Замминистра энергетики РФ Андрей Черезов подпадает под санкции ЕС в связи с ситуацией вокруг поставок турбин Siemens в Крым, говорится в материалах Cовета Европейского союза.

Эльшан Рустамов, И.А.