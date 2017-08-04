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В мире

В Солнечной системе заметили гигантский катаклизм 04.08.2017 17:40

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили гигантскую вихревую систему на Нептуне. 

Суперураган сравним по размерам с Землей. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Возмущение в атмосфере газового гиганта было обнаружено аспирантом Недом Молтером (Ned Molter), который использовал для научной работы телескоп в Обсерватории Кека (Гавайи). Он проводил наблюдения в сумеречное время суток, поскольку считал, что некоторые астрономические объекты хорошо видны не только ночью. Он увидел, что вблизи экватора Нептуна возникло яркое пятно диаметром девять тысяч километров.

Обычно ураганы возникают ближе к полюсам планеты, а экваториальная область считается относительно спокойной. Ученые отмечают, что вихревая система была очень хорошо видна, а пик ее яркости приходился на период между 26 июня и 2 июля.

По словам исследователей, атмосферное возмущение стало заметным из-за того, что гигантский вихрь в недрах планеты поднимает к ее поверхности газы. Последние остывают, конденсируются и образуют крупное метановое облако. Такие крупные изменения являются сезонными и происходят раз в несколько десятилетий.

Lenta.ru

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