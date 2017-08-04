В международном аэропорту Барселоны Эль-Прат проходит забастовка персонала. Пассажиры вынуждены стоять в длинных, сообщает местное издание El Pais.

По данным СМИ, организовали протестное мероприятие сотрудники компании Eulen, занимающиеся досмотром и проверкой пассажиров и багажа в аэропорту. В знак протеста они делают часовые перерывы в работе в 5:30, 10:30, 16:30 и 18:30. В результате в аэропорту образовались гигантские очереди.

Цель протестующих — добиться увеличения численности персонала в аэропорту Эль-Прат и выплаты премий сотрудникам. По словам служащих в аэропорту, из-за недостатка сотрудников им приходится работать до 16 часов подряд, а в течение рабочего дня нет возможности отдохнуть и сделать перерыв.

Предполагается, что забастовка продлится до понедельника. А если решение не будет найдено, то с середины августа активисты планируют объявить 24-часоваую забастовку.

Росбалт