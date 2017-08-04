Международная коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ подтвердила гибель 624 мирных жителей в результате ударов по террористам в Сирии и Ираке с августа 2014 года по июнь 2017 года.

Об этом сообщает Вашингтонское бюро РИА Новости.

«На сегодняшний день, исходя из доступной информации, объединенный штаб операции (ред. – против ИГИЛ) полагает, что более вероятно, что по меньшей мере 624 гражданских были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с начала операции «Непоколебимая решимость», — говорится в заявлении коалиции, поступившем в редакцию.

В заявлении уточняется, что оценка числа жертв была проведена в июне этого года. В настоящее время коалиция продолжает изучать 424 сообщения о гибели мирных жителей.

1news.az