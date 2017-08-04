В вершину горы Мауна-Кеа на Гавайских островах молния ударила практически из космоса.

Необычное явление запечатлели на видео ученые местной обсерватории, сообщили пользователи нашего сайта "Мобильный репортер".

Издание LiveScience со ссылкой на экспертов отмечает,что гигантский джет появился на нехарактерной для него высоте — около восьмидесяти километров. Как говорят специалисты, обычно подобные синие трубки возникают ниже.

Пока исследователи заняты изучением этой съёмки, пользователи интернета ставят лайки потрясающе красивому видео. Завораживающие кадры с каждым днем набирают популярность в Интернете.

«Вести»