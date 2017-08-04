USD1.7008
EUR2.0206
RUB0.0282
Brent51.85
WTI48.89
Золото2 156.78
S&P 500 Index2 472.16
Nikkei 22519 952.33
В мире

На Гавайях в вершину горы ударила молния из космоса - ВИДЕО 04.08.2017 16:44

В вершину горы Мауна-Кеа на Гавайских островах молния ударила практически из космоса.

Необычное явление запечатлели на видео ученые местной обсерватории, сообщили пользователи нашего сайта "Мобильный репортер".

Издание LiveScience со ссылкой на экспертов отмечает,что гигантский джет появился на нехарактерной для него высоте — около восьмидесяти километров. Как говорят специалисты, обычно подобные синие трубки возникают ниже.

Пока исследователи заняты изучением этой съёмки, пользователи интернета ставят лайки потрясающе красивому видео. Завораживающие кадры с каждым днем набирают популярность в Интернете.

«Вести»

424количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Возбуждено уголовное дело по факту тяжелого ДТП в Баку, в котором погиб водитель Gelandewagen - ФОТО - ОБНОВЛЕНОБабушка-убийца: Я надеялась, что люди подумают, что мою внучку убили джинны – ОБНОВЛЕНОНаказаны живодеры, тащившие собаку волоком за машиной в Баку – ВИДЕОВ США мужчина-трансгендер родил ребенка - ФОТОСвадьба года: Журнал «ОК!» опубликовал эксклюзивные кадры со свадьбы внука Аллы Пугачевой – ФОТОПранк: Реакция жителей Баку на молодого человека, увешенного деньгами – ВИДЕОБакинские поклонники взбудоражены новостью о приезде Стинга в столицу Азербайджана – ФОТОСкончался бывший главный тренер сборной Азербайджана по волейболу«Карабах» сыграет с «Копенгагеном» в плей-офф Лиги чемпионовДорожная полиция Баку разоблачила женщину-водителя, заявившую, что инспектор хотел с ней познакомиться – ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

4 августа20:08 Ильхам Алиев: «За первые 6 месяцев этого года в Азербайджан вложены инвестиции в размере 5 млрд долларов»19:56 Facebook внедрил поддержку искусственного интеллекта в систему автоматического перевода19:22 AZAL призывает пассажиров приобретать билеты у доверенных партнеров18:57 Евросоюз расширил санкции против России18:35 Матео Мужек: «Нефтчи» выступает в чемпионате, который по своему уровню выше того, где я играл»18:11 Суд оставил под арестом бывшего свекра Ройи, арестованного за мошенничество17:48 Неймар: «Мне нужен был вызов. Мое сердце подсказало перейти в «ПСЖ»17:40 В Солнечной системе заметили гигантский катаклизм17:32 Экс-президент «Интера» жестко отреагировал на смену названия клуба17:24 В аэропорту Барселоны образовались гигантские очереди из-за забастовки персонала17:16 Биологи открыли древнего червя с 50 шипами на голове17:08 Президент «ПСЖ»: «Те, кто говорят о финансовом фэйр-плей, просто попейте кофе»17:00 Коалиция признала: в борьбе с ИГИЛ погибло более 600 мирных жителей16:52 Технический директор «Копенгагена»: «Нам надо изучить игру «Карабаха»16:44 На Гавайях в вершину горы ударила молния из космоса - ВИДЕО